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حوادث

ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر في كرداسة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:19 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها المكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3) طن من السلع الغذائية "دواجن وأجزائها" من المرتجعات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر -خلافًا للحقيقة- لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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