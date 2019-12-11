"حماة الوطن" يبحث ملف صناعة الدواء مع نقباء الصيادلة بالمحافظات

التقى مسئولو حزب حماة الوطن، وفدا يضم عددا من نقباء الصيادلة بالمحافظات، لعقد نقاش موسع حول عدة أمور تتعلق بصناعة الدواء والتشريعات التى تنظم العلاقة بين نقابات المهن الطبية المختلفة.



وأكد الصيادلة خلال اللقاء على عدد من المطالب التي يريدون توصيلها للقنوات الشرعية بالبرلمان، وتشمل مجالات عدة تطوير وتصنيع الدواء وكيفية التعامل مع الدواء إضافة إلى التشريعات الخاصة بالتعامل مع الشركات التى تقوم بالتصنيع والتسويق إضافة لتطوير التعليم الصيدلى.



من جانبه؛ أعلن الحزب أنه سيقوم من خلال الكتلة البرلمانية بطرح ومناقشة هذه الموضوعات والآراء على الجهات المعنية والتشريعية والتنفيذية باعتبار أن قضية الدواء تحظى باهتمام الدولة والرأي العام وتمس صحة المواطن المصرى.