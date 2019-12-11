"البترول" تعلن حالة الطوارئ في الإسكندرية

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنها ستقوم في الحادية عشر من مساء الأربعاء الموافق 25122019 بملء خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة أبوقير بمحافظة الاسكندرية.



وتهيب الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة في محافظة الاسكندرية مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات.



وتعمل تاون جاس في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بعدد 5 محافظات هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية".



وتحتل "تاون جاس" المركز الأول في مصر والشرق الأوسط كأكبر وأول شركة متخصصة في توصيل وتشغيل شبكات الغاز الطبيعي لكافة العملاء مستهلكي الغاز، حيث تمتلك الشركة شبكة غاز منفذة بأطوال تصل إلى 9200 كيلومتر بضغوطها المختلفة، من خلال تشغيل 19 محطة تخفيض ضغط، وذلك بمناطق الامتياز بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد.