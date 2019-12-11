مباحثات عسكرية بين رئيسي الأركان السوداني والإماراتي في الخرطوم

أجرى رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ورئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، جلسة مباحثات عسكرية، اليوم الأربعاء، في الخرطوم.



وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم، أن المباحثات تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجالات التدريب، وتبادل التجارب، والخبرات، ونقل المعارف.



وامتدح رئيس هيئة الأركان السوداني، العلاقات مع الإمارات، ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيدا بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها دولة الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للسودان في مختلف المجالات.



وأكد الحرص والتطلع لتمتين العلاقات العسكرية بين الخرطوم وأبوظبي، لافتا إلى أن زيارة رئيس الأركان الإماراتي ومباحثاته في الخرطوم، تدعم التواصل بين البلدين، وتؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.



من جانبه، حيّا الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بانحيازها لخيارات الشعب وإرادته في التغيير، مؤكدًا ثقته في قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في هذه المرحلة التأريخية الدقيقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقق التطلعات.



وأشار الرميثي إلى أن الزيارة تُعبر عن عمق العلاقات، وإرادة الجيشين الرامية لتطويرها، بناء على الاحترام المتبادل، ورعاية مصالح البلدين والشعين الشقيقين، مؤكدا التزام بلاده بكل ما يدعم هذا الاتجاه.



وثمن الرميثي مشاركة القوات السودانية ضمن قوات التحالف العربي، موضحا أنها تركت أثرا وصدى كبيرا في كافة الأوساط، وأشاد بمستوى الانضباط والروح العالية التي تميزت بها القوات السودانية، إلى جانب الكفاءة والاحترافية.