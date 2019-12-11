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مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:32 م
جريدة الدستور
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بدأت، الأربعاء، في جوبا جلسة التفاوض الأولى العامة، في إطار الجولة الثالثة للتفاوض، بين وفد الحكومة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، والحركات المسلحة، بحضور وفد الوساطة من دولة الجنوب، وبمشاركة ممثلين من ولايات السودان المختلفة.

وتناقش الجلسة اللوائح والقوانين المنظمة لعملية التفاوض، ومراجعة ماتم الاتفاق عليه حول إعلان جوبا وكل الاتفاقيات، والتشاور حول انضمام الحركات الأخرى للمفاوضات في جوبا.

وتعقب الجلسة العامة، جلسة خاصة بمسار المنطقتين (جبال النوبة وجنوب كردفان)، تناقش الاتفاق الإطارى الذي ستقدمه "الحركة الشعبية – قطاع الشمال"، تليها جلسة خاصة بمسار الوسط حول الاتفاق الاطاري.

من جهته، أعربت الوساطة بدولة جنوب السودان عن الرضائ التام عن سير عملية التفاوض.

وقال ديو متوك عضو الوفد، في تصريح عقب الجلسة المشتركة: إنها ناقشت تنفيذ الاتفاق الذي وقع في الجولة الماضية، والنظر في انضمام عدد من الحركات لمنبر جوبا، وفقا لاتفاق اعلان المبادئ.

وأوضح أن الوساطة استلمت طلبات من عدد من الحركات المسلحة والسياسية، للانضمام للمفاوضات، لافتا إلى أن الجلسة خلصت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإحكام التنسيق، ومتابعة مسار التفاوض السياسي ورفع تقرير للوساطة.

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