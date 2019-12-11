هبة البشبيشي: هناك تطور كبير في العلاقات المصرية الإفريقية

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، الباحثة في الشئون الإفريقية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، يحظى بأهمية كبيرة جدا بالنسبة لمصر وقيادتها للاتحاد الإفريقي.



وأضافت "البشبيشي"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك تطور كبير في العلاقات المصرية الإفريقية، مؤكدة أن الدورة التي تقودها مصر لرئاستها للاتحاد الإفريقي مختلفة تمامًا.



وأوضحت الباحثة في الشئون الإفريقية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي تمامًا الإشكاليات الإفريقية، واحتياجات الأفارقة، وتعاظم دور الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية، مؤكدة أن مصر تشكل توجه عالمي جديد تجاه القارة الإفريقية.



وتابعت: "الرئيس السيسي يحمل دائمًا أجندة إفريقية تهتم بتنمية المواطن الإفريقي".

