ندوة للتسامح ونبذ العنف والعصبية في "تعليم قنا"

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور أحمد سعد جريو، ندوة تثقيفية موسعة بمدرسة أبو حزام الإعدادية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا بعنوان "الحوار والتسامح ونبذ العنف والعصبية القبلية طريقنا للتقدم".



حضر الندوة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا،والدكتور محمد سيد محمد الأستاذ بكلية التربية جامعة جنوب الوادي، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن بقنا، ومحمد منتصر رئيس مدينة قنا السابق، وشاكر أبوبكر نقيب المعلمين بنجع حمادي، وعبد الله أبوبكر مدير التعليم الإعدادي بنجع حمادي، وإسماعيل الشعيني عضو اللجنة النقابية للمعلمين بنجع حمادي.



استهل الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، الندوة عقب سماع آيات من القرآن الكريم بالحديث عن تجربته الشخصية وأهمية التعليم والجد والاجتهاد في تكوين شخصيته ووصوله إلي منصب رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أنه نشأ في أسرة مصرية متوسطة الحال لكنه استطاع من خلال الجد والاجتهاد أن يرسم طريقه بكل وضوح حتى تمكن من تحقيق جميع أحلامه وطموحاته، مشددًا على أهمية التعليم وطلب العلم في بناء الأمم والمجتمعات.



أشاد منصور بالقيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامًا واضحًا بالشباب والمرأة والتعليم والصحة، مشيدًا بإتاحة الفرصة للشباب من خلال تعيينهم كنواب محافظين في تجربة فريدة نالت استحسان الجميع.



وقال رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، مصر دولة عظمي وحضارتنا وتاريخنا وآثارنا شاهدة علي ذلك والقيادة السياسية استطاعت ان تُعيد لمصر مكانتها الطبيعية كدولة عظمي في مصاف الدول المتقدمة.



وأعلن منصور عن تنظيم رحلة لأوائل مدرسة أبو حزام الإعدادية تشجيعًا لهم، وكذا تنظيم قافلة طبية لقريتي أبو حزام وحمرة دوم في الموعد الذي يراه الأهالي مناسبًا.



قال الدكتور أحمد سعد جريو، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التعليم بقنا ومنسق الندوة، إن التعصب بإشكاله المختلفة يُعد ظاهرة قديمة حديثة يرتبط بها العديد من المفاهيم كالتمييز العنصري والديني والطائفي والجنسي.



أضاف جريو أن التعصب هو بمثابة شعور داخلي يدفع الإنسان إلى أن يرى نفسه على حق، ويرى الآخرين على باطل، ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها مصادرة الآخر واحتقاره وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته مشيرًا إلي أن المادتان (1،2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصتا على " أن جميع الناس يولدون أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء، لجميع الناس التمتع بهذه الحقوق بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ودون تفريق بين الرجال والنساء".



وطالب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتمسك بمبادئ الإسلام وقيمه،والاعتراف بالخطأ وتقبل النقد من الآخرين، ومقاومة الفتن والإعلام المضلل وكذا التمسك بما نادت به الشرائع السماوية والوضعية من فكرة العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد من جهة، وبين أفراد المجتمع الإنساني ككل من جهة أخرى فلا خلاف بين فرد وأخر إلا بما يقدمه من خدمة لمجتمعه ووطنه وبما يتحلى به من مواطنة صالحة ومن سمات في التسامح ونبذ العنف وعدم التعصب.



وأعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم قنا، عن تبرع عدد من القيادات الطبيعة ممن حضروا الندوة بمبلغ 5 آلاف جنيه كدعم للطلاب والطالبات المتفوقين في مدرسة أبو حزام الإعدادية بنجع حمادي.



وطالب عبد الحق المدثر أحد شباب قرية أبو حزام وحمرة دوم، القيادة السياسية بضرورة تكثيف الندوات التثقيفية لكبار العائلات وضرورة رعاية أطراف المصالحات الثأرية، وزيادة الاهتمام بقضايا الشباب والتعليم بالقرية التي كانت تُعد من أكثر قري محافظة قنا دموية خلال السنوات الماضية والتي تشهد هدوءًا وإتمام العديد من المصالحات الثأرية خلال العامين الماضيين.



أشرف علي تنفيذ الندوة التي شهدها مديري مدارس أبو حزام الإعدادية والابتدائية وحمرة دوم والهمامية وحشد من الأهالي والقيادات الطبيعية بقريتي أبو حزام وحمرة دوم وطلاب وطالبات مدرسة أبو حزام الإعدادية، حسن علي محمد مدير مدرسة أبو حزام الإعدادية، والدكتور صلاح عبد الفضيل الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، ويوسف مبارك، ووائل محفوظ عضوا العلاقات العامة بمديرية التعليم بقنا، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بتعليم نجع حمادي.



عُقدت الندوة تحت رعاية اللواء أركان حرب طيار أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي.