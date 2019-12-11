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مقتل 70 جنديًا من النيجر وفقد 30 آخرين في هجوم على قاعدة للجيش

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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قتل ما لا يقل عن 70 جنديًا بدولة النيجر في هجوم جديد، الأربعاء، بخلاف 30 مفقودًا وذلك بالقرب من الحدود مع دولة مالي.

وهاجم مسلحون تابعون للجماعات الجهادية بالمنطقة موقع لجيش النيجر أمس الثلاثاء في منطقة إيناتيس غرب البلاد بالقرب من حدود مالي، وسط تقارير عن مقتل 70 جنديا وفقد 30 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن الحكومة النيجيرية لم تبلغ بعد عن الهجوم على معسكر إيناتس العسكري وأوضح المصدر قائلا "هذا هو موقع جيشنا في منطقة إيناتس الذي تعرضت للهجوم، وقد جاء المهاجمون بالعشرات ضمن مجموعات صغيرة على متن الدراجات النارية وهاجموا المعسكر بعد أن طوقوه حوالي الساعة 19:25 بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت جرينتش)".

في يوليو الماضي، قُتل 18 جنديًا نيجيريًا وفُقد أربعة خلال الهجوم على نفس الموقع العسكري من قبل تنظيم داعش الإرهابي، فسبق أن قُتل 18 مقاتلًا من داعش في الصحراء الكبرى أثناء عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجيرية والفرنسية والأمريكية في منطقة إيناتس يونيو الماضي.

ويعد هجوم أمس الثلاثاء هو الثاني خلال يومين ضد مواقع الجيش النيجيري حيث اعترفت وزارة الدفاع النيجيرية أمس الثلاثاء بمقتل 3 جنود و14إرهابيا في هجوم على معسكر للجيش في منطقة تاهوا بالقرب من مالي.

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