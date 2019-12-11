باحث عسكري: صاروخ "هاربون" يصعب رصده من بعيد.. وقدراته فائقة في تدمير الأهداف الساحلية

قال محمد الكناني، الباحث في الشؤون العسكرية في برنامج الدراسات العسكرية بالمنتدى العربي لتحليل السياسات، إن عملية إطلاق البحرية المصرية لصاروخ "هاربون" ضمن تدريباتها اليوم فى مياهنا الإقليمية، هى بمثابة ردًا على ما وصفه بالعربدة التركية فى مياه البحر المتوسط ومناطق تنقيب الغاز.



وأضاف "الكناني" فى تصريحات لـ"الدستور" أن صاروخ "الهاربون" يتم وضعه داخل كبسولة داخلها الصاروخ كي تصعد حتى سطح البحر، ليتم انفصال الصاروخ بعد اشتعال المحرك، لافتًا إلى أن "الهاربون" يعد صاحب أثقل رأس حربي فى الصواريخ من نوعية sub sunik، التى تقاس بقدرة "الماخ"، ويمكنه الطيران بارتفاع منخفض، ويصعب على الرادار التقاطه من مكان بعيد.



وأوضح الكناني أن فيديو التدريبات والأنشطة والتى جاء بها لقطات حية من داخل الغواصة ولطاقمها والتى كانت لا تذاع من قبل لخصوصيتها وسريتها، مقصود وله رسالة واضحة بأننا قادرون على فعل شىء وجاهزون فى أى وقت.