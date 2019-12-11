نجوم الفن يحضرون عزاء سمير سيف

حرص الموسيقار هاني شنودة، والفنان هاني رمزي، ومحمد هنيدي، على تقديم واجب العزاء في المخرج الراحل سمير سيف، والذي يقام في كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة.



كما حرص أيضا لطفي لبيب، والمنتج جمال العدل، والممثل الضاعد مراد فكري، والفنانة علا رشدي على تقديم واجب العزاء.



سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية تعاون مع كبار النجوم في العديد من الأعمال الناجحة مثل "المشبوه" مع عادل إمام وسعاد حسني وبعد نجاح هذا الفيلم تعاون مع الفنان عادل إمام في أعمال أخرى مثل "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى".