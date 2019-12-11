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شكري يلتقي نائبة أمين عام الأمم المتحدة على هامش منتدى أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:59 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الفعالة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، منوهًا بأن عمق النقاشات وثراء الأفكار التي طُرحت خلال المنتدى حتى الآن تضعه على أرضية صلبة نحو مواصلة ترسيخ العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، ومعربًا عن تطلعه لأن تساهم نتائج المنتدى في تحقيق المزيد من التكامل بين الجهود الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أوضح حافظ أن الوزير شكري أكد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف الأفريقية والدولية للتعامل مع التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى انه يوجد اتجاه واضح لدى الدول الأفريقية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لقرار السكرتير العام للأمم المتحدة باختيار السيدة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، مؤكدًا أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام.

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