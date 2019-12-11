واشنطن: نريد سحب قواتنا من الشرق الأوسط ونقلها لأوروبا وآسيا

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه يرغب في سحب القوات الأمريكية من جميع مناطق العالم حتى الشرق الأوسط استعداد لمواجهة القوى الكبرى خاصة في آسيا وأوربا.



وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمة له اليوم أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب "أتطلع لتخفيض قواتنا وسحبها من عدة مناطق بالعالم وحتى الشرق الأوسط لإعادة نشرها في أوروبا وآسيا في إطار المواجهة مع القوى الكبرى".



وشدد الوزير الأمريكي على أن استقرار الشرق الأوسط لا يزال مهمًا لأمن الولايات المتحدة وأن بلاده سوف تستمر في جميع أعمالها من أجل منع وقوع صراعات ولتجنب التصعيد غير المقصود، بجانب العمل على تمكين شركاء واشنطن من الدفاع عن أنفسهم ضد المعتدين الإقليميين.



وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن قوات الولايات المتحدة ستبقى حاليا في شرق سوريا من أجل هزيمة مستدامة لتنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن عدد القوات الأميركية في شرق سوريا بين 500 و600 جنديا.



ودعا وزير الدفاع الأميركي إلى التحقيق في وقوع جرائم حرب في سوريا بعد دخول الجيش التركي أكتوبر الماضي إليها ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها.

LIVE: @EsperDoD and the chairman of @thejointstaff testify at a #HASC hearing on U.S. policy in Syria. https://t.co/g83OJZesvr — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 11, 2019