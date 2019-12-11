رئيس "المصريين": منتدى أسوان للسلام الحدث الأهم لكل أفريقي

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بانطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان، مؤكدا أن المنتدى يعد الحدث الأهم لكل أفريقي في القارة.



وأكد أبو العطا، في بيانا له، اليوم الأربعاء، أن هذا المنتدى يأتي في إطار الاهتمامات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح للقارة الأفريقية ولشبابها، مشيرا إلى أن المنتدى فرصة جيدة لتلاقي أبناء القارة الأفريقية على أرض مصر تحت رعاية الرئيس السيسي.



وأضاف أن الرئيس السيسي قائد حقيقي للقارة بالأفعال وليس بالأقوال وترجمة هذا الأمر واضحة للجميع في المنتدى، مشيرا إلى أنه من المقرر حضور المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة ليعطي له قيمة وأهمية أكبر.



وأكد أبو العطا، أن الرئيس السيسي أعاد إلى أفريقيا روح العمل الموحد والمشترك لتصبح جميع الدول أعضاء القارة لها مصالح مشتركة وأهداف حقيقية، لافتا إلى أن تحركات الرئيس السيسي في القارة ساهمت في عودة مكانة مصر في القارة السمراء مرة أخرى ورئاستها للاتحاد الأفريقي خلال هذا العام.



وفي السياق نفسه؛ أشار رئيس الحزب، إلى أن المنتدى سيكون منصة إقليمية وقارية تجمع قادة السياسة والفكرة والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية، ويهدف إلى بحث الربط بين السلام والتنمية بشكل مستدام بما يصنع الأمل في نفوس الشعوب.



وتابع أن المنتدى يوفر ملتقى دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الأفريقية، ويهدف المنتدى أيضا إلى تعزيز استثمار موارد القارة الأفريقية المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يعني التمهيد لتحقيق التنمية المستدامة.



وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.



ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.