توافد تلاميذ سمير سيف على عزائه بكنيسة مارمرقس (صور)

وصل منذ قليل، عدد من تلاميذ المخرج الراحل سمير سيف، إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء إلى ذويه.



ويعد سمير سيف واحدا من أهم مخرجي السينما المصرية تعاون مع كبار النجوم في العديد من الأعمال الناجحة مثل "المشبوه" مع عادل إمام وسعاد حسني، وبعد نجاح هذا الفيلم تعاون مع الفنان عادل إمام في أعمال أخرى مثل "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى".



كما تعاون مع الفنان نور الشريف في أعمال مثل "غريب في بيتي وعيش الغراب"، ووصلت أعماله الفنية إلى نحو 200 عمل فني بين السينما والتليفزيون.



ولد سمير سيف في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجري تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.