مصر تؤكد دعمها لأمن واستقرار دول الخليج العربي

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تقدير مصر لما جاء بالبيان الختامي بالقمة الخليجية الذي أكد دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة.



وقال حافظ، عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "تُثمّن مصر الدعم الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية وتأكيدها على دور مصر في تعزيز الأمن القومي العربي والسلام في المنطقة، وتؤكد دعمها لأمن واستقرار الدول الشقيقة في الخليج العربي".



وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أكدوا في البيان الختامي لقمتهم في الرياض، أن التحديات التي تواجهها المنطقة، تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون بين دول المجلس، كما شددوا على أن أي اعتداء على أي دولة بالمجلس هو اعتداء على المجلس كله، مؤكدين أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.



وأشار البيان أيضًا إلى أهمية التكامل العسكري والأمني في منطقة الخليج وتعزيز التصنيع الحربي.