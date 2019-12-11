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مصر

الثالثة عالميا والأولى بالشرق الاوسط...

"السلام الدولى" تحصل على شهادة التميز الإكلينيكية فى علاج السدة الرئوية وجلطات القلب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:18 م
جريدة الدستور
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حصلت مستشفى السلام الدولى على شهادة التميز الاكلينيكي من اللجنة الدوليه المشتركة jci لاعتماد المنشآت الصحية لمرضى جلطات القلب الحادة و كذلك السدة الرئوية المزمنة لتصبح مصر بذلك ثالث دولة على مستوى العالم والأولى بالشرق الأوسط التى تحصل على هذه الشهادةلمرض السدة الرئويه وذلك وفقا لعدد من المعايير العالمية التى اهلتها للحصول على هذا الامتياز رفيع المستوى

وأشار السيد نيراج ميشرا المدير التنفيذى للمستشفى ان شهادة التميزالاكلينيكى تضمن تقديم الرعاية الطبية فائقة الجودة للمرضى وفقا للمعايير العالمية لسلامة المريض والتى تضمن تحقيق اعلي نسب نجاح تتيحها الرعايهالطبيه بالمعايير الدوليه
واشار الى ان الجهات المانحة "اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية تقوم بمراجعة و متابعة أداء المنشأة الطبية للتحقق من التزامها بأحدث الوسائل العلاجيه لافتا ان هذه الشهادة جاءت نتيجة لجهد متواصل من قبل إدارة المستشفى التى تسعى دائما لتطبيق احدث المعايير العلمية والتقنية فى تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى

وقالت الدكتوره نهلة بدر مديرة الجودة و إدارة المخاطر بمستشفى السلام الدولى ان من اهم الأهداف الاستراتيجية فى منظومة العمل بالمستشفى ليس فقط الاهتمام بسلامة المرضى ومبادئ تحسين الجودة انما يعد تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية فى النتائج العلاجية للمرضى من اهم اهداف مستشفي السلام الدولي موضحة أن المستشفى تقوم باشراك المريض وأسرته في المسار العلاجي حيث ان الإرشادات التعليمية المقدمة للمريض عامل مساعد فى الشفاء وعودة المريض لحالته الطبيعية
وأشارت د. نهلة بدر إلى أن هناك مزايا متعددة للحصول على شهادة التميز للمستشفياهمها الارتقاء بمستوي التدريب الطبي و الممارسات العلمية لتحسين الخدمة الإكلينيكية ومسار العمل بالإضافة إلى العمل على بناء ثقة مجتمعية للمؤسسة تعتمد على جودة وسلامة الخدمة الطبية المقدمه
و أضاف أستاذ دكتور حسام حسني أنمرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض شائع يمكن الوقاية منه وعلاجه،يتسمبضيق التنفس الذي عادة ما يسببه التعرض للجزيئات الضارة أو الغازاتالمنبعثه.مرض الانسداد الرئوي المزمن يترافق مع الالتهاب المزمن في الشعب الهوائية والرئتينغالبًا ما تحدث تفاقم أعراض الجهاز التنفسي لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن ، الناجم عن العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الملوثات البيئية
مرض الانسداد الرئوي المزمن يقدر ب 384 مليون حالةعالميا في عام 2010مع زيادة انتشار التدخين في البلدان النامية ، وتزايد عدد السكان في البلدان المرتفعة الدخل ، من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن على مدى السنوات الثلاثين القادمة.
استخدام منتجات التبغ في مصر واسع الانتشارو يعد من اهم مسببات مرض السدهالرئويه. تشير التقديرات إلى أن حوالي عشرين في المائة من السكان يستخدمون منتجات التبغ يوميًا. تعد السجائر أكثر أشكال استهلاك التبغ شيوعًا في مصر ، حيث يقدر عدد السجائر التي يتم تدخينها سنويًا بحوالي 20 مليار سيجاره.بعد السجائر ، تعتبر أنابيب الشيشة المائية أكثر أنواع التبغ شيوعًاوأظهر التحليل الإحصائي لانتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن في مصر أن 3 ملايين من السكان المصريين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن في دراسات مختلفة
رسالة برنامج علاج السدة الرئويه في مستشفي السلام الدولي ان توفر الرعاية النموذجية التي تتسق مع أفضل الممارسات الحالية القائمة على الأدلة لعلاج التفاقم من مرض الانسداد الرئوي المزمن وتقليل الآثار السلبية للتفاقم الحالي


و عن برنامج جلطات القلب أشار أ.د حسام منصور أن أمراض شرايين القلب التاجية هي السبب الأول للوفيات في جميع أنحاء العالم و أن الشكل الأكثر شيوعًا هو الازمات القلبيه او ما تسمي بجلطة القلب. وهي مسؤولة عن أكثر من 15 ٪ من الوفيات كل عام.

وهناك عدة عوامل تتسبب في أكثر من 90 ٪ من خطر الإصابة بجلطات القلب الحاد مثل ارتفاع نسبة الدهون ، والتدخين ، والضغوط النفسية والاجتماعية ، ومرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، واتباع نظام غذائي غير صحي

ويقوم برنامج علاج جلطات القلب بتوفير رعاية نموذجية طبقا للمعايير الدوليه المستمدة من توصيات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب للتعامل مع جلطات عضلة القلب في الوقت المثالي بواسطة فريق متعدد التخصصات قبل أن تتأثر عضلة قلب المريض المصاب بالجلطه

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