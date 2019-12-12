5 طرق جديدة لإنقاص الوزن.. تعرف عليها

أصبحت طرق إنقاص الوزن كثيرة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، حيث يوجد طرق كثيرة لتنظيم تناول الأكل بشكل صحي، لذلك قدم موقع "healthline"، مجموعة من الطرق الجديدة والنصائح لإنقاص الوزن.



1- شرب الماء المثلج بين الوجبات

ترطيب الجسم من الأمور المهمة لفقدان الوزن، حيث أنه عند ترطيب الجسم بشكل كافٍ يكون الدم قادرًا على نقل الهرمونات والإنزيمات والمواد الكيميائية إلى جميع الأعضاء بالجسم، بحيث تكون عملية التمثيل الغذائي وغيرها من وظائف الجسم في أفضل حالاتها حسبما أوضح الأطباء، ويعتبر شرب الماء المثلج بين الوجبات طريقة رائعة لخداع الجسد في حرق الطاقة للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، كذلك فإن الاستحمام مرتين يوميًا يساعد في عمل الجسم للحفاظ على درجة حرارته الأساسية.



2- عشر دقائق قد تكون فعالة

10 دقائق مدة كافية لممارسة التمارين الرياضية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الوزن وتحسين الصحة والمساعدة على العيش لفترة أطول، حيث وجدت دراسة كندية عام 2016 تؤكد أنه عندما تم تقسيم 27 رجلًا في متوسط العمر إلى مجموعتين، أول مجموعة تدور حول الدراجات لمدة 10 دقائق يوميًا كجزء من نظام التدريب التمريضي الفاصل، والدورة الثانية لمدة 45 دقيقة يوميًا، حيث وجد أن تحسن اللياقة للفريقين كانت نفس الشيء في مدة 3 أشهر، فلا يمكن أن يتوقف عن الرياضة بحجة الوقت.



3- دايت الصيام

هناك نظام مختلف لإنقاص الوزن بالصيام يوصي به الأطباء، ويطبق من خلال صيام يومين متتاليين عن الأكل مما يوفر من الماء للجسد وتقليل500 سعرة حرارية في اليوم، وأظهرت الدراسات أن هذا النهج عند تطبيقه على مدى 12 أسبوعًا له نتائج أفضل من خفض السعرات الحرارية وحدها.



4- عدم تناول الطعام قبل التمرين

تشرح ستيفاني كارل، أخصائية التغذية الإكلينيكية في مركز أب آند رن الطبي بحسب الموقع، أن الأيض المتوازن جيدًا هو الذي يستخدم الدهون بسهولة في أوقات الصيام وأثناء التمارين منخفضة الكثافة، وللمساعدة في إنقاص الوزن وحرق الدهون من الضروري ممارسة التمارين في حالة الصيام، أو على الأقل تجنب الطعام لمدة أربع ساعات على الأقل قبل البدأ، كذلك تجنب تناول الكربوهيدرات.



وأضاف "كارل"، أنه يفضل عدم تناول المشروبات السكرية عند ممارسة الرياضة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، ومحاولة تناول الكربوهيدرات بين الساعة 11 صباحًا والساعة 6 مساءً لإطالة فترة حرق الدهون، وعند الشعور بالجوع وتناول شيء حلو خلال اليوم فيمكن الاستعانة بمشروبًا مكملًا بالألياف بين الوجبات لملئك وتحسين حركة الأمعاء.



5- تناول الطعام وفقًا لنوع الجسم

يجب اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن لتتناسب مع نوع جسمك وطريقة معينة لهضم الطعام، فيقول أنجالي موك إرجي، خبير التغذية ومؤسس الصحة في توتال: "نوع الجسم يعني ببساطة الهرمونات ومستويات الدم وكيمياء الجسم، فيمكن للبعض في نفس العائلة تناول نفس الطعام لكن كل جسد يستقبله بشكل مختلف عن الأخر"، لذلك يجب تناول بعض الأطعمة ومحاولة معرفة ما يسهل هضمه بالمعدة بعد تناوله.