بني سويف تحدد مواعيد امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية

اعتمد محافظ بني سويف، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، وتنتهي حتى 23 يناير المقبل.



وأوضح وكيل وزارة التعليم ببنى سويف محمد حسام الدين: أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ بامتحان الصفين الثالث والرابع اعتبارا من يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، فيما تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري، وتنتهي حتى الخميس 2 يناير المقبل.



أضاف أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 28 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم 2 يناير المقبل، لافتا إلى أن الامتحانات ستختتم بامتحان الشهادة الإعدادية التي تبدأ يوم الخميس 16 يناير المقبل، وتنتهي الخميس 23 من نفس الشهر، مؤكدا أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين.



وشدد وكيل الوزارة، على واضعي الأسئلة أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، مطالبا رؤساء اللجان بتوفير البيئة المناسبة للطلاب، وتوفير سبل الراحة لهم.