تسليم جوائز ماراثون الصورة الخميس المقبل

تتعاون المبادرة الدنماركية المصرية والحوار مع "بساريا" بالإسكندرية هذا العام لتنظيم ماراثون الصورة 2019 ، و سيكون حفل توزيع ومعرض ماراثون الصورة يوم الخميس 12 ديسمبر في السادسة مساء بمقر "بساريا" بالإسكندرية، حيث سيتسلم ثلاثة عشر فائزا جوائزهم وسيتم عرض جميع الصور الفائزة بالمعرض، بالإضافة إلى صورة من كل مشارك.

الثلاثة فائزين هم مؤمن سيد، ومريم عفيفي، ومحمد أحمد.

والصور الفائزة لكل من: هاجر محمد، و أبوالقاسم، ابتسام محمد، و مراد رضا، و خشوع هشام، ومريم عفيفي، ومنة الله إبراهيم، ومؤمن سعيد.

وكان "ماراثون الصورة" قد دعا جميع المهتمين والمهتمات بالتصوير الفوتوغرافي إلى الاشتباك مع ١٠ موضوعات على مدار ١٠ ساعات في يوم تفاعلي مفتوح لجميع أنواع التصوير الفوتوغرافي، ولا تتطلب المشاركة خبرات سابقة.

يمكن للمشاركين والمشاركات استخدام كاميرات المحمول أو الكاميرات الرقمية، وتهدي لجنة التحكيم عدة جوائز بعد عملية التقييم.