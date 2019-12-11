صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: "خالف الدستور"

تقدم الزملاء الصحفيون بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بمذكرة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، لعرضها خلال اجتماعه مساء اليوم، ضد محافظ الفيوم، مؤكدين أنه خالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة.



كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر كتابا دوريًا يحمل رقم 99، والمؤرخ في 7 -12 -2019، موجهًا في ضوء قراره رقم 324 لسنة 2019، بتكليف الدكتور محمد سامي التوني، بالعمل متحدثًا رسميًا باسم المحافظة.



وتتضمن الكتاب الدوري 5 بنود مذيلة بتوقيع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري منها البند رقم 1، والذي نصه: "على جميع مديري الإدارات بديوان عام محافظة الفيوم ورؤساء المدن والأحياء وجميع العاملين بالديوان العام عدم التواصل أو الحديث مع أي جهة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التنسيق مع المتحدث الرسمي للمحافظة".



وقال الزملاء في مذكرتهم، إن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء وزارة الحكم المحلي ودواوين المحافظات، والسابقة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، لتحجيم عمل الصحفيين، ومنع التحدث والتعامل مع المصادر الصحفية.



وتسبب قرار المحافظ في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع الزملاء، وذلك في موقفهم أو تقدمهم بمذكرة للنقيب ومجلس النقابة.



ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة شئون المجلس والأعضاء والمبنى، وفتح باب الاشتراك لمشروع العلاج، وتجديد العضوية للعام الجديد.