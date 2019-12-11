المنوفية: فسخ التعاقد مع شركة نظافة مستشفى الشهداء

قرر محافظ المنوفية، فسخ التعاقد الموقع مع شركة النظافة بمستشفى الشهداء المركزى، نظرًا لتدني الحالة العامة لمستوى النظافة.



جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفى الشهداء للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها سكرتير عام المحافظة ووكيل وزارة الصحة وفرق من التفتيش والمتابعة والشئون القانونية.



وتفقد المحافظ الاستقبال والطوارئ والجراحة العامة وجناح الفندقة والعلاج الاقتصادى والعمليات والحضانات وعناية الأطفال، وكذا وحدة الغسيل الكلوى والعناية المركزة والمتوسطة، واطمأن من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفى بضرورة توافر اليقظة التامة لدى أفراد الأمن المكلفين لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضى.



خلال تفقده جناح الأطفال، تلاحظ وجود أعطال بعدد 2 جهاز حضانة أطفال وعلى الفور وجه بعمل صيانة كاملة لكل الأجهزة وإعداد تقرير بذلك لاتخاذ اللازم، كما وجه وكيل وزارة الصحة بعرض تقرير كامل عن معهد التمريض وبحث إمكانية إنشاء مبنى جديد بالأرض الفضاء بالمستشفى لعرض الموضوع على وزيرة الصحة لتوفير الاعتماد اللازم، وكذا وجه المحافظ بعمل حصر شامل لكل تخصصات الأطباء على مستوى المحافظة لسد العجز ببعض الأقسام لتقديم خدمة أفضل للمواطنين جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين.



يأتي هذا في إطار الجولات المفاجئة علي المراكز والمدن والمستشفيات لتحقيق خدمة أعلي للمرضى وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتواجد الميداني بين المواطنين.