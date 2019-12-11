بدء اجتماع مجلس "الصحفيين"

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس.



ويناقش المجلس عدة ملفات مهمة وعاجلة، منها بحث أزمة دفاتر الشيكات التى فُقدت بمترو الأنفاق، وأزمة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة صندوق التكافل، ومناقشة ملفات القيد، وتكويد الصحف الجديدة.



كما يناقش الاجتماع فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج وفتح باب التجديد للعضوية.