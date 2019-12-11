الشيوخ الأمريكي يقر عقوبات جديدة على تركيا

مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع عقوبات جديدة على تركيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".



وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانوناً يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا، ومعاقبة المسئولين الأتراك ماليًا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سوريا.



وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.