"محلية النواب" تطالب بالخروج عن النمطية فى الرد على بيان الحكومة

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر إنجازات الحكومة على أرض الواقع، مطالبًا بالخروج عن النمطية والتكرار من جانب البرلمان في الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي، "حتى نكون أمام تحركات ملموسة لنقاط التقصير التي نعاني منها جميعًا".



جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة- الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب في 8 أكتوبر الماضي برئاسة السيد الشريف، مؤكدًا أنه طالع الرد على برنامج الحكومة السابق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتفاجأ بعدد كبير من التوصيات المنتظرة على البيان المعروض، ومن ثم هذه النمطية من الضروري التغلب عليها، خاصة أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج تحركات على أرض الواقع بعيدا عن الاعتمادات المالية التي تعطل كل شيء ـ على حد قوله ـ.



ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن إشكالية الملاعب التي تتم إزالتها على أرض الواقع بمختلف محافظات مصر من قبل إدارات الحكم المحلي، وتمثل إشكالية مع الشباب المصري، في حاجة إلى حلول، وأيضًا العديد من الملفات التي تهم الإدارة المحلية بشأن المواقف وتقنين أراضي الدولة والإعلانات العشوائية ومعايير اختيار القيادات، مؤكدًا أن العديد من الملفات تحتاج لتحركات على أرض الواقع وتنسيقات بيت السلطة التشريعية والتنفيذية ليس أكثر.



وأكد أنه يقترح أن يكون لدى اللجان النوعية توصيات محددة للموضوعات ذات الأهمية ويجري إدراجها في ملف يمثل الأولويات بالنسبة للمشاكل التي يتعرض له النواب على مستوى محافظات مصر، ومن ثم يتم التنسيق مع الحكومة للعمل على وضع رؤى للحل بشأنها، بدلًا من أن يجري وضع التوصيات الكاملة للبرلمان في الأدراج دون تفعيلها على أرض الواقع.



وعقّب على حديثه رئيس اللجنة السيد الشريف، بتأكيده أن الخروج من النمطية في الرد ضرورة، ويتم العمل على ذلك، في أنه لو اضطر لاستدعاء الحكومة في هذا المناقشات للجنة سيتم الأمر، مؤكدًا أن التوصيات المستهدفة ستكون قابلة للتطبيق، مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من إنجازات ولفت الأنظار والتوجيه نحو القصور الموجود ويهم الصالح العام.