الدنمارك تعتقل 20 متطرفًا وتحبط سلسلة عمليات إرهابية

أوقفت السلطات الأمنية في الدنمارك اليوم الأربعاء، 20 شخصا في مداهمات على مدبري هجمات إرهابية محتملة في البلاد ينفذه متطرفون إسلاميون.



وقالت شرطة كوبنهاجن على موقع تويتر اليوم الأربعاء، إن عدة غارات شنت في جميع أنحاء البلاد اليوم الأربعاء، وإنه تم القبض على المشتبه بهم لمحاولتهم الحصول على متفجرات وأسلحة نارية، مشيرة إلى أن ضباطها يقومون "بعمل كبير" من خلال عمليات البحث والاعتقالات التي تجري في جميع أنحاء البلاد.



وأوضح موقع قناة "يورو نيوز" بالإنجليزية أن الدنمارك لم تشهد هجومًا متشددًا منذ عام 2015 عندما قتل شخصان وأصيب ستة من ضباط الشرطة، ففي تلك الحادثة، أطلق مسلح النار وقتل رجلًا خارج مركز ثقافي يستضيف نقاشًا حول حرية التعبير، ثم قتل شخصًا خارج معبد يهودي في وسط كوبنهاجن ثم قتل المسلح في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

