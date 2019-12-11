مواصفات أنحف هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G

كان من المعروف أن شركة أوبو- Oppo، تعمل على هاتف ذكي رفيع المستوى يدعم شبكات الجيل الخامس، يحمل أسم Reno 3 Pro 5G، ولم يكن متاحا أي تفاصيل عن الهاتف الذكي من قبل، ولكن تسربت مؤخرًا بعض ميزات الجهاز الجديد.



أضافت المنظمة الصينية TENAA إلى قاعدتها Oppo Reno 3 Pro 5G، والتي سمحت باكتشاف عدد من الخصائص الجديدة، حيث يأتي الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل، مع معالج Snapdragon 765G، وسعة بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة، سيكون لرينو 3 برو 5 جي 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.



الهاتف الذكي Oppo Reno 3 Pro 5G مزود بكاميرا خلفية من أربع عدسات بدقة 48 و13 و8 و2 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.