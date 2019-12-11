مكرم محمد: الكونجرس لن يعزل ترامب

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الكونجرس الأمريكي عازم على مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن هذه المسألة لن تفضي إلى عزله.



وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المساءلة لها ما يبررها، لأنه تورط في تصريحات مع الوزير الأوكراني، أنه سيمنع بعض أموال المعونة التي أقرها الكونجرس وتقدر بحوالي 400 مليون دلار، وتصل المساءلة أيضًا لجون بايدن نائب الرئيس، وهو من الممكن أن ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة القادمة.



ولفت إلى أن هناك شبهة محاولة استخدام النفوذ الخارجي لتحقيق مصلحة ذاتية، فضلًا عن تربص الديمقراطيين بالرئيس الجمهوري، لكن هناك قاعدة صلبة للجمهوريين في الكونجرس، حوالي 53 عضوا، لهذا لن يتمكن الديمقراطيون بإصدار قرار بالعزل.



وختم: "هو مشوار قصير سينتهي إلى أن الرئيس الأمريكي لا يستحق عزله، وليس هناك ما يوجب عزله".