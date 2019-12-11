"العنف ضد المرأة" فى ندوة تثقيفية بالدقهلية

نظّم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ندوة تثقيفية ضمن سلسة ندوات يتم عقدها بصفة دورية تحت عنوان "العنف ضد المرأة" للتعريف بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.



جاء ذلك تحت رعاية محافظ الدقهلية، ورمضان عزام، نائب رئيس الحملة لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي، الدكتورة فرحة الشناوي رئيس فرع المجلس القومي بالدقهلية، وأحمد رسلان عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وحاضرت الندوة شيماء أبو الحمايل استاذة التربية بكلية التربية جامعة المنصورة.



وتحدث المستشار رمضان عزام، خلال الندوة، عن أهمية دور المجلس القومي للمرأة في توعية المواطنين، وخاصة المرأة، والعمل على مواجهة المخاطر التي تعترضها، وتدعيم هذا الدور من خلال تكاتف جميع جهات الدولة والمجتمع المدني لمناهضة كل طرق العنف ضد المرأة، وترسيخ دور المرأة التاريخي، وتعزيز وضعها الفكري والتوعوي في بناء المجتمع.



أضاف عزام أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أهمية رفع الوعي لدى المواطن، وإتاحة الفرص للمرأة في كل المجالات نظرًا لدورها المحوري في الحياة عرفانًا لما تقوم به من ترسيخ للتقاليد والأخلاق المتعارف عليها والتربية، ونشأة الأجيال، ودعم كيان الأسرة، وتربية أبنائها على الانتماء وحب الوطن.