8 أسباب وراء ظهور حب الشباب

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة حب الشباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك الابتعاد التام عن الأسباب التي تؤدى إلى ظهور وتفاقم مشكلة حب الشباب وانتشاره فى الوجة.



كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير، عن أسباب ظهور حب الشباب وهى تتمثل فيما يلي:



- تلعب الهرمونات دورا كبيرا فى ظهور حب الشباب.



- الغدد الهرمونية تؤدى إلى انسداد المسام، مما يجعلها تخرج على هيئة خراجات وحبوب بالبشرة.



- التوتر والإجهاد محفزان لظهور حب الشباب بعد الثلاثين، نتيجة تأثير الكورتيزول، وهرمون التوتر، على جميع الهرمونات الأخرى أيضًا، مما يتسبب في ضياعها.



- النظام الغذائى يلعب دورا كبيرا فى ظهور حب الشباب وبالأخص الإكثار من تناول المملحات واللب والشكولاتة.



- يحدث حب الشباب بعد الثلاثين، كآثار جانبية؛ نتيحة تناول بعض الأدوية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة.



- قلة تناول المياه على مدار اليوم، حيث يتسبب ذلك فى جفاف البشرة وإصابتها بالالتهابات، والتشقق والتجاعيد.



- بعض العادات السيئة التى يقوم بها البعض مثل التدخين وشرب الكحوليات.



- الحالة النفسية من الإصابة بالتوتر والإجهاد والتفكير الزائد عن الحد كل هذا يسبب حب الشباب فى الوجه.