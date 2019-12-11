كنيسة الأم تريزا تنظم نهضة روحية بمناسبة صوم الميلاد

تنظم كنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل الغربية الكاثوليكية، نهضة روحية بمناسبة صوم الميلاد المجيد، ابتداء من يوم 15 إلى 20 ديسمبر الجاري.



ويشارك بالحضور في النهضة الروحية الأنبا يوسف أبوالخير، مطران سوهاج والأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية.



وفي سياق متصل، استقبلت أمس كنيسة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع طوال اليوم.



وتضمن استقبال رفات القديسة، صلاة المسبحة الوردية والعديد من الترانيم من كورال الكنيسة، واختتم اليوم بالقداس الإلهي الاحتفالي وترك الوقت للمصلين لنيل البركة والتبارك من الرفات.