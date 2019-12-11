النجار: مفاوضات مع الحكومة حول برنامج إحلال وتحديث النقل الجماعي

قال كريم النجار الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة السنوية السادسة للسيارات، إنه يجري مفاوضات مع الحكومة فيما يخص برنامج إحلال وتحديث النقل الجماعي في مصر.



ولفت خلال تقرير بثته فضائية "الغد"، إلى أنهم طرحوا سيارة سعة 22 راكبا تعمل بالغاز الطبيعي فقط.



وذكر التقرير، أن مصر أنتجت ما يزيد علي 71 ألف سيارة عام 2018 بزيادة تقدر بنسبة 95%.



وانطلقت في مصر القمة السنوية السادسة للسيارات، والتي تعد الملتقى الأكبر للرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية وممثلي الشركات العالمية، ويرصد سنويا تطورات سوق السيارات والتوجهات المستقبلية؛ لتقديم فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع

