شوبير يعلن انضمام كهربا للأهلي خلال ساعات

يستعد النادي الأهلي إلى توجيه ضربة قاضية إلى غريمة التقليدي الزمالك، قبل أيام قليلة للغاية على فتح باب الميركاتو الشتوي، في إطار سياسية القط والفار بينهما على ضم اللاعبين المميزين، ليغلق الستار نهائيا على صفقة الموسم بالنسبة لجمهور الأهلي.





وأصبح تواجد كهربا في الأهلي، مسألة وقت فقط، فربما يعلن الأهلي مساء اليوم عقب انتهاء مباراته أمام وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري، عن حسم الصفقة رسميا، أو ربما صباح غد الخميس.





وكتب أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية الأسبق، عبر حسابه الرسمي على توتير:"يعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم محمود كهربا خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته امام وادي دجلة او صباح الغد على الأكثر.





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