كمال سلامة مديرًا للجهاز الهضمى بدمياط

استقبلت محافظ دمياط، الأربعاء، الدكتور كمال محمود سلامة، مدير المركز التخصصى للقلب والجهاز الهضمي الجديد، حيث تقدمت المحافظ بالتهنئة لمدير المركز متمنية له دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.



كما أكدت ضرورة تقديم خدمات طبية متميزة لأبناء المحافظة وفقًا لأعلى المستويات والاستفادة من إمكانيات المركز على الوجه الأكمل، موجهة أيضًا ببذل المزيد من الجهد لتطوير المنظومة الطبية والعلاجية وتقديم أفضل سبل الرعاية للحالات العاجلة، كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تسعى دائما الى مد يد العون لكل المؤسسات الطبية وإعطاء الأولوية للملف الصحى.



صدر قرار الدكتور محمد ضاحي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٩ بتكليف الدكتور كمال محمود حسنى سلامة للقيام بأعمال، مدير المركز التخصّصي للقلب والجهاز الهضمي.