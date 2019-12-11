مدير نادي القراءة للمحترفين: منتدى شباب العالم مركز لتلاقي الحضارات

قال إسلام وهبان مدير نادي القراءة للمحترفين، إن منتدى شباب العالم أصبح بمثابة مركز كبير؛ لالتقاء الحضارات والثقافات المختلفة وملتقى كبيرا للأفكار والحضارات.



وأضاف وهبان في تصريحات لـ"الدستور": "منتدى الشباب يساعدني على معرفة توجهات الشباب في القراءة بمختلف أنحاء العالم، خاصة أن معدلات القراءة في العالم العربي تتدنى بشكل كبير".



وأشاد مدير نادي القراءة للمحترفين، باستقبال منظمي منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، خاصة وجود سيارة لنقله من المطار للفندق المقيم فيه خلال فترة عقد منتدى شباب العالم، متابعًا: "انبسطت جدًا لأني كنت حاسس إن دي حاجة شبه مستحيلة، وشعرت بسعادة أكبر لأنني تمكنت من الحركة دون مساعدة أحد؛ بسبب توفر تسهيلات الحركة كما أريد، لأنني من أبناء القدرات الخاصة".