الإفتاء: "اتجوز عشان تستقر" مبدأ خطأ للزواج

أجاب الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من الشباب عن السن المناسب للزواج.



وقال الورداني، خلال فيديو نشرته دار الإفتاء على "فيسبوك"، إنه لا يوجد سن مناسب للزواج، وإنما هناك معايير في مقدمتها الاستقرار النفسي والمالي، أن يكون قادرًا على الإنفاق، ومستقر نفسيًا.. موضحًا أن عبارة "اتجوز عشان تستقر"، فكرة خاطئة، مردفًا: "من لا يتزن لا يزن، استقر أولا ثم اذهب فتزوج".



وأشار إلى أن المعيار الثاني معيار الاحتياج، ولا يقصد به الاحتياج الجنسي فقط، وإنما الاحتياج للسكينة، مطالبًا الشباب والمجتمع بمواجهة فكرة "أنت عانس فلا بد أن تتزوج"، لأنها تفسد اختيار الناس.



وأوضح أن الزواج ليس واجبًا على كل الناس، فهناك زواج واجب، وهناك زواج مكروه، وهناك زواج مباح، وهناك زواج محرم، إذا كان يضيع من يتزوجها، فلا يجب أن يفتن بنات الناس ويفتن نفسه.



ولفت إلى أن المعيار الثالث، القدرة على إدارة الأسرة سواء للرجل أو المرأة، فغير القادر على إدارة البيت يجب أن يتأهل أولًا.

