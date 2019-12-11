حبس هارب من 57 سنة سجن في القاهرة

أمرت نيابة الساحل، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالهروب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 57 سنة، وإخطار تنفيذ الأحكام لاستلامه.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والمعين كمين المظلات- دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "أ. م"، 29 سنة، سائق ومقيم العجوزة جيزة والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 60405696 لسنة 2014م جنايات الشيخ زايد جيزة "سلاح" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و45218912 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة "سرقة بالإكراه" والمقضي فيها بالسجن 15 سنة، 64862512 لسنة 2012م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة "سلاح"، والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، و4968 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة "سلاح"، والمقضي فيها بالسجن 7 سنوات.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.