تأجيل جلسة البرلمان العراقي بسبب خلافات حول قانون الانتخاب الجديد

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان العراقي، لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخاب.



وكان من المقرر عقد البرلمان العراقي، جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الانتخابات الجديد ومشاريع قوانين أخرى.



وأوضح بيان للبرلمان العراقي أن جدول أعمال جلسة البرلمان التي كان مقرر انعقادها، تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات البرلمانية ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.