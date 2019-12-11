شاهد.. أحدث ظهور لابنة هيفاء وهبي

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بفيديو جديد لها.



واستعرضت "فياض" وجهها في الفيديو؛ حيث اعتمدت مكياجا هادئا تلائم مع ملامحها الناعمة.



وعلقت على الفيديو قائلة: "كن جميلًا، ترى الوجود جميلًا".



يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي "ملكة جمال الجنوب"، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سُحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زوج سابق.

