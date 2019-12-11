تجديد حبس خفير تسبب فى إصابة طفلين من "كلب" بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، حبس خفير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في التسبب في إصابة طفلين بجروح عقب إطلاق كلب شرس عليهما.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة، بتلقيه بلاغا من كلًا من" م. ي"، 11 سنة، طالب، مصابا بجرح بالرقبة والفخذ، إثر عقر كلب، و"ع. إ. ر"، 16 سنة، طالب مصاب بجروح بالفخذ إثر عقر كلب، وتضررهما من مجدى مشحوت سليمان، 40 سنة، خفير فى طريق الأتوستراد ـ دائرة القسم، لقيامه بإطلاق كلبين "من سلالة الجيرمان " من داخل فناء المدرسة تجاههما، وعقرهما، مما أدى لحدوث إصابتهما، لرفضه لهوهما أمام المدرسة محل عمله.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط المباحث من ضبطه، وبحوزته الكلبين تم التحفظ عليهما.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.