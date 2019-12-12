أكثر الأبراج وفاءً فى الحب.. هل برجك منهم؟

يبحث كل الناس دائمًا عن الوفاء في الحب، ويأخذ شريكي الحياة فترة من الوقت للتأكد من إخلاص الشريك حسب تصرفاته وطريقة تعامله معه، وبما أن للأبراج الفلكية تدخل كبير في التأثير على شخصية مواليدها، تتحدث لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الأبراج الأكثر وفاءً للشريك.



برج الأسد:

تسيطر النرجسية على شخصية مواليد برج الأسد ولكنهم يتمسكون بالوفاء مع الآخرين وخاصة الحبيب، وينتظرون المعاملة بالمثل في الوقت نفسه، كما أن الخيانة من أصعب ما يمكن أن يواجهوه وينفروا منه.



برج العذراء:

الارتباط بمواليد برج العذراء شيء جميل؛ لأنهم ملتزمون أشد الالتزام بالوفاء تجاه الشريك، وبالمقابل يبحثون عن الاهتمام بهم إذ يعتبروا هذه الأمور من الأسس التي تنجح العلاقة من خلالها.



برج العقرب:

من المعروف أن شخصية مواليد برج العقرب غامضة ولكن عاطفتهم قوية جدًا تجاه المقربين منهم والحبيب بشكل خاص؛ لذا هم من الأشخاص الوفية التي تهتم كثيرًا بمن يهتم بهم ولكن هناك ناحية سلبية في شخصيتهم، فقد يتوقفوا عن كل هذا من دون تقديم أي مببرات في العلاقة عن تصرفاتهم.



برج الحوت:

الوفاء من أهم المعايير التي يلتزم بها مواليد برج الحوت مع شريكهم، كما أنهم يبادروا كثيرا في جعل العلاقة مثالية ويفعلوا كل ما بوسعهم ليتمكنوا من إسعاده في كل الأوقات.