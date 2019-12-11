شاهد.. عبير صبري تشعل "إنستجرام" في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير لها.



وظهرت عبير صبري، بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستانا قصيرا باللونين الأصفر والأسود، كما اعتمدت تسريحة شعر "الكيرلي"، وانتعلت حذاء أسود أنيق.



يُذكر أن عبير صبري تشارك في حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، التي ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

