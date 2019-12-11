تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على رضيع فى المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات واقعة إلقاء طفل رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة من القماش داخل كيس بلاستيك في منطقة المعصرة، وضبط مرتكبي الواقعة.



وكان المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغًا من شاب يدعى "مطاوع فارس"، مقيم بمنطقة المحطة بدائرة القسم، مفاده العثور على طفل حديث الولادة، ملقى بكورنيش حلوان.



وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل في عمر 10 أيام، ويرتدي ملابسه، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.