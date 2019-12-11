إحالة مسئولين بالجمارك تهربًا من سداد ضرائب بقيمة 554 ألف جنيه

أحالت النيابة الإدارية، اثنين من مديري الحركة في جمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما بالتهرب الضريبي بقيمة 554 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة، جراء تحصيل رسوم جمركية أقل من المستحق.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي بأسعار أقل من المستحق تحصيلها ما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 554 ألف جنيه.



وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد أسماعيل وكيل فرع الدعوى التأديبية، وبإشراف المستشار حامد أبوالعينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.



وبناءً عليه واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.