ضبط وإحضار مسجل خطر مزق وجه طالب بجوار قسم حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار مسجل خطر متورط في الشروع في قتل طالب لسرقته بالإكراه بجوار القسم.



وكان المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، قد تلقى إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال "محمد هاني"، 20 سنة، طالب، مصابًا بجرح غائر بطول الوجه.



بالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال الضحية سيارة ميكروباص من منطقة وسط البلد، متجه إلى مدينة حلوان، نشبت مشادة كلامية بينه والجاني بسبب خلاف حول الأجرة، فأجبره المتهم "مصطفى عمر" على النزول في شارع رايل، بجوار قسم شرطة حلوان، واعتدى عليه بسلاح أبيض "كتر"، محدثًا إصابته البالغة، والشروع في قتله، ولاذ بالفرار.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34906 لسنة 2019 وتباشر النيابة التحقيقات.