خلال لقائه السيسى.. رئيس السنغال يشيد بتطور العلاقات مع مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، الرئيس السنغالي ماكي سال، في أسوان، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية



وأعرب "السيسي" عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال في مجال مكافحة الفكر المتطرف، كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير في منطقة غرب إفريقيا.



من جانبه، أشاد رئيس السنغال بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.