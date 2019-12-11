تسليم هارب من 57 سنة سجن لمباحث تنفيذ الأحكام

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالهروب من تنفيذ أحكام بالسجن لمدة 57 عامًا وإخطار مباحث تنفيذ الأحكام لاستلامه.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط "أمين. م" 29 سنة، سائق، هارب من حكم بالسجن المؤبد، ومتورط في قضية سلاح بالشيخ زايد، وجناية سرقة بالإكراه مقضي فيها بالسجن 15 سنة، وجناية سلاح مقضي فيها بالسجن 10 سنوات، وجناية سلاح أخرى مقضي فيها بالسجن 7 سنوات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.