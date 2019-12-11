أسواق الفاكهة بشرم الشيخ تشهد انتعاشة

تشهد أسواق الفاكهة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حالة من الانتعاش بسبب وجود عدد كبير من السائحين، خاصًة بعد إقبال عدد كبير من ضيوف منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وأكد التجار أن نسب الإقبال تزيد كل يوم بشكل ملحوظ خاصة في منطقة السوق القديم بمدينة السلام.



وقال محمد بركة، أحد العاملين في محلات الفواكه، لـ"الدستور"، إن الجميع ينتظر بدء منتدى شباب العالم لانتعاش تجارته سواء كانت فواكه أو أصحاب البازارات.



جدير بالذكر أن الأيام القليلة المقبلة، تحديدًا في الـ14 من الشهر الجاري، وحتى 17 ديسمبر 2019، تستضيف شرم الشيخ بمحافظة، شبابا من مختلف الجنسيات لحضور منتدى شباب العالم.



وكان ولا زال منتدى شباب العالم منصة لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم، كما تشكل المستقبل، بالإضافة إلى كونه منصة لانتعاش السياحة في مدينة السلام،