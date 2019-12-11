تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى "تنظيم ولاية سيناء"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لتنظيم "داعش" والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، إلى جلسة 15 ديسمبر الجاري؛ للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، رأفت ذكي، وعمرو قنديل.



وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهمًا واحدًا مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.