محافظ بني سويف يناقش دعم وتفعيل دور المجالس القومية لخدمة قضايا المجتمع

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية المجالس القومية في خدمة القضايا المجتمعية وأنها داعمة لجهود الدولة في كل المجالات التنموية، مؤكدًا دعمه لكل جهودها بالمحافظة خاصة وأن فرع المجلس القومي للمرأة يقوم بدور محوري في المجالات التنموية بالمحافظة ودعم المرأة السويفية في كل الجوانب، منوهًا على حرصه على تفعيل ودعم دور المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة للدفع بخطة الدولة الخاصة بالقضية السكانية.



جاء ذلك خلال استقباله لوفد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وبحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، وحضر من المجلس نيرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ليلى أبو عقل مقرر مناوب الفرع، وشيماء كرم، ولمياء العربي، الدكتورة هبة عبدالعظيم: عضوات المجلس، وإيمان محمود مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة.



وناقش المحافظ تنفيذ مزيد من التعاون وتنسيق الجهود بين المحافظة والمجلسين "القومي للمرأة والقومي السكان" في دعم وخدمة قضايا المرأة وبحث تفعيل دور المرأة في التنمية.



وأكد محافظ بنى سويف على أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى مجالات دعم المرأة والمجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والتضامن والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطرها مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز وقرى المحافظة، مثمنًا الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة قضايا المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها لمواجهة مسئوليتها تجاه المجتمع والأسرة باعتبارها شريك محوري في تطوير المجتمع ودفعه إلى تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار.



كما تم استعراض تقرير موجز عن أهم وأبرز الجهود والفعاليات التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت برنامج التمكين السياسي لتأهيل القيادات الشبابية، وعقد لقاءات توعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مثل المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتنظيم وإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تدعم تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، مثل حملة "لأني رجل"، وحملات "طرق الأبواب"، والتي استهدفت نشر وإيصال العديد من الرسائل الإيجابية والتوعية بأضرار ومخاطر بعض العادات والممارسات الضارة منها ختان الإناث، والعنف ضد المرأة، زواج القاصرات والتعاون في عقد ورش عمل لتدريب موظفي المصالح الحكومية على لغة الإشارة لتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة بني سويف محافظة صديقة للإعاقة من خلال تأهيل وإتاحة الأماكن والمنشآت العامة أمام ذوي الإعاقة.



واستعرضت مقررة فرع قومي المرأة بعض الجهود التي تم تنفيذها في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة السويفية، منوهة أنه تم خلال 2019، استخراج أكثر من 11 ألف بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات في القرى الأكثر احتياجا، ومنح قروض حسنة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من الجامعات الخاصة وأندية الروتاري، وعقد لقاءات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه