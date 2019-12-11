إدانات واسعة لهجوم قوات الأمن على المتظاهرين بلبنان

نددت منظمات حقوقية محلية ودولية، اليوم الأربعاء، بما تعرض له المتظاهرون السلميون في العاصمة اللبنانية بيروت.



وقالت منظمة العفو الدولية: إن "الاعتداء العنيف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل أمس، من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين السيارة يستدعي تحقيقًا فوريًا لمحاسبة المعتدين".



وأشارت المنظمة إلى أنها "رصدت منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين".



من جانبه، اعتبر مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والإعلامية "سكايز"، ومقره بيروت، أن ما حصل "انتهاك خطير للحريات في لبنان".